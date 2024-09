Wieder Unfall in Tonndorf: Zwei Fahrzeuge kollidieren – mehrere Personen verletzt

Erst in der Nacht auf Sonntag kam es in Tonndorf zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen – nun krachte es erneut. Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr kollidierten an der Kreuzung Jenfelder Allee/Ecke Kühnstraße zwei Fahrzeuge.

Aufgrund der Meldung schickte die Feuerwehr zunächst mehrere Rettungsfahrzeuge zur Einsatzstelle im Hamburger Osten. Vor Ort klagten vier Personen über Schmerzen, zwei von ihnen galten sogar als schwerer verletzt. Die beiden anderen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Mitten auf der Kreuzung: zwei Fahrzeuge kollidieren – mehrere Personen verletzt

Die betroffene Kreuzung musste aufgrund der Rettungs- und später folgenden Ermittlungsarbeiten teilweise gesperrt werden. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.