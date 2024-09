Schwerer Unfall in Hamburg: Smart prallt frontal in VW-Bus – mehrere Verletzte

In der Nacht zum Sonntag kam es auf der Stein-Hardenberg-Straße in Tonndorf zu einem schweren Unfall. Eine Frau verlor die Kontrolle über ihren Smart und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie frontal mit einem VW-Bus zusammen. Fünf Personen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei Hamburg ereignete sich der Unfall gegen 0.27 Uhr. Aus bislang ungeklärten Gründen steuerte die Fahrerin eines Kleinwagens in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW-Bus. Auch ein Moia-Fahrzeug war in den Unfall verwickelt.

Nach Verkehrsunfall: Fünf Personen in Tonndorf verletzt

Die Smart-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, darunter eine Beckenfraktur, und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Die vier weiteren Beteiligten, die sich in den anderen Fahrzeugen befanden, kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden vor Ort behandelt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Stein-Hardenberg-Straße in Richtung Stadtzentrum komplett gesperrt. Der stadtauswärts fließende Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Gegen 3.38 Uhr konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.