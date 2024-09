Wieder Unfall am Deich: Rennradfahrer kracht in parkendes Auto

Die zersplitterte Heckscheibe zeugt von dem gewaltigen Aufprall: Am Sonntagnachmittag ist am Hauptdeich bei Allermöhe ein Rennradfahrer in einen geparkten Wagen gefahren. Der Sportler (52) wurde mit schweren Verletzungen in den Schockraum des Krankenhauses Boberg eingeliefert. Lebensgefahr soll laut Polizei nicht bestehen.

Bei gutem Radfahrwetter passiert es immer wieder: Rennradfahrer nutzen die schnurgeraden, wenig befahrenen Strecken an den Elbdeichen zum Training, den Blick nach unten gerichtet, um dem Wind wenig Widerstand zu bieten – die Geschwindigkeit ist hoch, ein Hindernis wird zu spät bemerkt, das Unglück passiert.

In diesem Fall stand der schwarze Skoda eines Anglers auf der „Rennstrecke“. Der Rennradler krachte auf das Heck, Scheibe, Spoiler und Heckklappe wurden eingedrückt. Die Feuerwehr Neuengamme übernahm die Erstversorgung, später begleitete ein Notarzt den verletzten Mann ins Krankenhaus Boberg.