Rennradfahrer kracht in geparktes Auto – schwere Verletzungen

Auf dem Hower Hauptdeich in Kirchwerder kollidierte am Sonntag ein Rennradfahrer mit einem geparkten Pkw. Der Mann wurde schwer verletzt. Der Hower Hauptdeich wurde im Anschluss gesperrt.

Am Sonntag kam es auf dem Hower Hauptdeich in Kirchwerder zu einem schweren Fahrradunfall. Ein Rennradfahrer fuhr mit höherer Geschwindigkeit in ein geparktes Fahrzeug. Der Radfahrer, der vermutlich aufgrund der windschnittigen Fahrweise auf den Boden blickte, sah den weiß geparkten Dacia Duster nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Heck des Fahrzeuges.

Rennradfahrer nach Kollision mit parkendem Auto schwer verletzt

Der Rennradpilot verletzte sich bei dem Aufprall schwer und musste von Einsatzkräften der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr versorgt werden. Ein Rettungswagen, der wenig später an der Unfallstelle eintraf, übernahm den Patienten und brachte diesen, mit der Begleitung eines Notarztes, in ein Krankenhaus.

Für die Rettungsarbeiten musste der Hower Hauptdeich komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.