Wieder Großbrand an Hamburger Schule – Dach stürzt ein

In Finkenwerder ist es zu einem Großbrand an der dortigen Stadtteilschule gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Zuletzt im Juli vergangenen Jahres hatte es hier einen verheerenden Brand gegeben.

Laut Lagedienst der Feuerwehr meldeten Anwohner gegen 4.10 Uhr Flammen aus einem der Gebäude am Norderschulweg. Schon auf der Anfahrt sahen die Retter meterhohe Flammen und forderten sofort Verstärkung an. Die 3. Alarmstufe wurde ausgelöst. Rund 80 Retter waren im Einsatz. Sie stellten vor Ort fest: Eine etwa 30 mal 50 Meter große Turnhalle stand in Vollbrand.

Finkenwerder: Dach und Fassade der Turnhalle nach Brand eingestürzt

Das Dach der Halle sowie Teile der Fassaden stürzten ein. Dadurch wurden die Löscharbeiten erschwert. Zwar ist das Feuer nun aus, die Nachlöscharbeiten – etwa die Suche nach Glutnestern – dauern jedoch noch an. Das Technische Hilfswerk (THW) wurde angefordert, um Trümmer zu räumen. An dem Gebäude entstand Totalschaden.

Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Wie schon im Sommer vergangenen Jahres soll eine defekte Gasleitung die Ursache sein.