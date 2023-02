Vorsicht, Gift! Einbruchsversuch mit Säure in Hamburg

Zum wiederholten Male ist es in Hamburg zu einem Einbruchsversuch mittels hochgiftiger Säure gekommen. Unbekannte Täter hatten in Barmbek-Süd versucht, mit der Chemikalie ein Schoss zu knacken. Wegen der hohen Gefahr, die von der Säure ausgeht, rückte die Feuerwehr an.

Eine Bewohnerin eines Hauses in der Gluckstraße hatte am Sonntag gegen 12 Uhr den Notruf gewählt und verdächtige Spuren am Schloss ihrer Wohnungstür gemeldet. Die Polizisten bekamen eine Vorahnung, was sich dort abgespielt haben könnte, und alarmierten zusätzlich die Feuerwehr.

Hochgiftige Säure in Türschloss injiziert

In speziellen Schutzanzügen betraten die Retter das Haus und stellten fest, dass am Schloss mit hochgiftiger, ätzender Salpetersäure manipuliert worden war. Die wird von Einbrechern seit einiger Zeit bevorzugt eingesetzt, um lautlos Schlösser zu knacken. In der Gluckstraße hatten der oder die Täter aber kein Glück damit.

Das könnte Sie auch interessieren: Vorsicht: Neue Einbruchsmasche in Hamburg – Täter gehen mit Säure vor

Eine Fachfirma beseitigte die Säure. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf. Die Feuerwehr warnt davor, mit der Säure in Kontakt zu kommen. Bei verdächtigen Entdeckungen an Ihrem Haustürschloss sollen Betroffene sofort die 112 oder die 110 wählen und auf keinen Fall das Schloss anfassen.