Wieder Abbiegeunfall in Hamburg: Lkw überrollt Radfahrer – tot

In Wilhelmsburg ist es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Lkw hatte einen Radfahrer erfasst und überrollt. Das Opfer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Bereich um die Unfallstelle ist abgesperrt.

Laut Polizei passierte das Unglück gegen 14.40 Uhr an der Kreuzung Neuhöfer Straße/Neuhöfer Damm. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Lastwagen abbiegen wollen und dabei einen Radfahrer übersehen und überrollt.

Bereich um die Unfallstelle abgesperrt

Die Feuerwehr rückte mit rund 20 Einsatzkräften und dem Notarzt an. Für das Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät: es verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Kreuzung abgesperrt. Der Fahrer des Lkw wurde noch vor Ort durch die Notfallseelsorge betreut. Anschließend kam er mit einer „Schocksymptomatik“ ins Krankenhaus, die Feuerwehr bekanntgab.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon neun Tote in diesem Jahr: Jetzt greift die Polizei beim Thema Lkw durch

Es ist dieses Jahr bereits das elfte Opfer, das bei einem Abbiegeunfall in Hamburg ums Leben gekommen ist. Die Polizei hatte zwischenzeitlich ihre Kontrollaktionen im Straßenverkehr erweitert und zunehmend Geschwindigkeitsmessungen bei abbiegenden Lastfahrzeugen vorgenommen.