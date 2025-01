Weihnachtsfeier endet mit Festnahme: Mann mit Schusswaffe am Fenster gemeldet

Einsatz für die Polizei in Sasel: In der Stadtbahnstraße ist am Montag ein Mann gemeldet worden, der mit einer Schusswaffe am Fenster stand. Eine Spezialeinheit durchsuchte die Wohnung, in der wohl gerade eine Weihnachtsfeier stattfand. Das Fest endete mit einer Festnahme.

Kurz nach 13.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da eine verdächtige Person mit einer Waffe am Fenster gesehen wurde, so ein Sprecher der Polizei zur MOPO. Daraufhin rückten unter anderem schwer bewaffnete Spezialkräfte an.

Polizei findet bei Durchsuchung zwei Schreckschusswaffen

Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung und fanden dabei zwei Schreckschusswaffen. Noch ist laut Polizei nicht sicher, ob auch aus dem Fenster geschossen wurde. Verletzt wurde niemand. Ein Mann wurde an Handschellen aus dem Haus geführt. Warum dieser genau festgenommen wurde, ist ebenfalls unklar.

Der Kreuzungsbereich gegenüber der Tankstelle wurde aufgrund des Einsatzes gesperrt, weshalb sich ein längerer Stau bildete. (röer/zc)