Immer mehr Polizisten in Hamburg haben einen Migrationshintergrund (MOPO berichtete) – genau wie Sohel. Der junge Streifenpolizist vom Polizeikommissariat 11 (St. Georg) war 2015 aus Afghanistan geflüchtet und hat in Deutschland ein neues Zuhause gefunden. Wie er zur Polizei kam, was seine Familie zu der Berufswahl sagte und wie er mit negativen Situationen umgeht, erzählt er im MOPO-Interview.