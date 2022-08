Wegen Wacken-Rückreise: Stau auf Hamburgs Autobahnen

Zahlreiche Rückkehrer vom Heavy-Metal-Festival in Wacken (Kreis Steinburg), Urlauber und dazu zwei liegen gebliebene Fahrzeuge haben am Sonntagnachmittag für erheblichen Stau auf der A7 in Hamburg gesorgt. Auch die umliegenden Straßen waren voll.

Mit Beginn der Rückreisewelle aus Wacken – rund 75.000 Zuschauer hatten am Wochenende das beliebte Festival in Schleswig-Holstein besucht – nahm der Verkehr auf der A7 und der A23 deutlich zu. Ab Sonntagnachmittag ging auf den Autobahnen im Hamburger Stadtgebiet so gut wie gar nichts mehr. Erschwert wurde das Verkehrschaos durch liegen gebliebene Autos: Eines versperrte eine Fahrspur Höhe der Ausfahrt Stellingen, ein anderes strandete kurz vor dem Elbtunnel.

In Hamburg: Zehn Kilometer Stau auf A7

Wie ein Beamter aus der Verkehrsleitzentrale der MOPO bestätigte, gab es gegen 15 Uhr einen rund zehn Kilometer langen Stau zwischen Schnelsen und dem Elbtunnel. Hinzu kam ein Stau über fünf Kilometer Länge auf der A23 in Richtung Süden. Auf der Gegenseite staute sich der Verkehr von Heimfeld bis zum Elbtunnel in Richtung Norden.

Autofahrer, die diesen Staus ausweichen wollten, kamen jedoch nicht weit. Denn diese Idee hatten viele, und so waren auch die Straßen in Bahrenfeld, Othmarschen und Stellingen überfüllt – und es kam zu Staus und zäh fließendem Verkehr.