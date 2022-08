Bauarbeiten: Auf der A7 in Hamburg wird es wieder eng

Die Bauarbeiten am Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona gehen weiter, deshalb gibt es in den kommenden Tagen wieder Einschränkungen auf der A7. Allerdings nicht für alle Autofahrer.

Um die Bauarbeiten am Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona fortsetzen zu können, wird die A7 bis zum 13. August nachts teilweise auf je einen Fahrsteifen begrenzt. Von 21 Uhr bis 5 Uhr werden zwischen dem Elbtunnel und der Abfahrt Hamburg Volkspark je nach Verkehrslage die dreispurigen Fahrbahnen zunächst auf zwei und schließlich auf einen Streifen reduziert. Das sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag in Hamburg.

In den Nächten kommt es zu kurzfristigen Sperrungen

Diese Einschränkungen seien absichtlich in die verkehrsarmen Zeiten gelegt worden. Sie bestehen in Richtung Flensburg bis Donnerstag und in Richtung Süden bis nächsten Samstag. Zudem werden in den Nächten kurzzeitig auch Aus- und Auffahrten an den Anschlussstellen Bahrenfeld und Othmarschen gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Streifenwagen überschlägt sich

Die Verengung der Autobahn auf je einen Streifen ist nötig, damit die Bautrupps am Lärmschutztunnel ungehindert arbeiten können. Zuletzt war die A7 zwischen Elbtunnel und Volkspark für Arbeiten am Lärmschutztunnel an den Wochenenden erst in Richtung Norden und dann gen Süden für insgesamt etwa 50 Stunden gesperrt worden.

Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein. (mp/dpa)