Leichen in Hamburger Wohnung gefunden: Polizei hat erschütternden Verdacht

In einer Wohnung am Friedrich-Frank-Bogen in Bergedorf hat die Polizei am Mittwoch zwei Leichen gefunden: Nachbarn hatten die Beamten informiert – offensichtlich wegen des Geruchs, der aus der Wohnung kam.

Die Polizisten öffneten die Tür der Wohnung des Mehrfamilienhauses und machten den schrecklichen Fund: Ein Mann und eine Frau – mutmaßlich Mutter und Sohn – lagen leblos auf dem Boden. Der Körper des Mannes soll bereits Verwesungsmerkmale aufgewiesen haben.

Leichenfunde in Hamburg-Bergedorf: Mutter und Sohn tot

Es scheint nach ersten und vorläufigen Ermittlungen möglich, dass der Sohn eines natürlichen Todes starb und die pflegebedürftige Mutter im Anschluss – ohne Hilfe – ums Leben kam. Der Mann soll sich um seine Mutter gekümmert, dort mit ihr gewohnt haben.

Einem Polizeisprecher zufolge sei die genaue Todesursache noch unbekannt. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt in dem Fall. (dg)