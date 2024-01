Wasserleiche treibt in der Elbe – Großeinsatz

In Ochsenwerder ist am Mittwochmorgen eine Wasserleiche an der Elbe entdeckt worden. Feuerwehrleute bargen den Leichnam und transportierten ihn in die Gerichtsmedizin.

Die Feuerwehr bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass Rettungskräfte gegen 10.25 Uhr zum Gauerter Hauptdeich Höhe Elversweg gerufen wurden. Eine Schiffsbesatzung hatte eine leblose Person auf der Steinbuhne am Uferrand gemeldet.

Leiche in der Elbe: Taucher und Notarzt im Einsatz

Neben den Tauchern und einem Notarzt war auch ein Löschzug im Einsatz. Feuerwehrkräfte bargen eine männliche Person, die zum Teil unbekleidet gewesen sein soll.

Angaben zu Alter und Todesumständen konnte die Polizei zunächst nicht machen. Unklar war auch, wie lange die Person bereits im Wasser trieb.

Die Leiche wurde in die Gerichtsmedizin transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.