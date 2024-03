Mercedes brennt am Straßenrand: Polizei vermutet Brandstiftung

In Lurup haben Passanten am Mittwochabend einen qualmenden Mercedes entdeckt. Die Feuerwehr löschte den Brandherd, bevor das Auto gänzlich in Flammen aufgehen konnte.

Laut Feuerwehr wurde gegen 23.15 Uhr gemeldet, dass es im Radkasten eines an der Netzestraße abgestellten Mercedes brennen würde. Ein Löschfahrzeug war rasch vor Ort. Dank des schnellen Eingreifens wurde verhindert, dass der Wagen ausbrannte.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Polizei fahndete vergeblich in der näheren Umgebung nach verdächtigen Personen, da von Brandstiftung ausgegangen wird. An dem Mercedes entstand sehr hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt.