Neunjährige auf dem Heimweg sexuell bedrängt – Mädchen flüchtet in Fahrstuhl

Am Freitagnachmittag (18. Oktober) kam es in Wandsbek zu einem schockierenden Vorfall. Ein Mädchen im Grundschulalter wurde von einem erwachsenen Mann zuerst verfolgt und dann bedrängt. Die Polizei sucht Zeugen.

Als das neun Jahre alte Mädchen gegen 16.10 Uhr nach Hause kam, wurde es von einem Unbekannten mittleren Alters bis ins Treppenhaus verfolgt, so die Polizei am Montag. Er sprach das Kind an, hielt es fest und berührte es mit mutmaßlich sexueller Motivation. Die Neunjährige konnte sich losreißen und in den Aufzug des Hauses retten, bevor sie in der elterlichen Wohnung Schutz fand. Die Mutter des Kindes alarmierte die Polizei.

Mädchen in Sicherheit, Täter noch unbekannt

Der Mann soll 30-40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 groß sein, schlank mit dunklen Augen und kurzen, hellbraunen Haaren. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug eine orangefarbene Trainingsjacke und hatte ein schwarzes Fahrrad bei sich.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (apa)