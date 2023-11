Sicherheitsdienst meldet Bewaffneten in der Elphi – Polizei findet stattdessen Gefäß

Aufregung in der HafenCity: Der Sicherheitsdienst der Elbphilharmonie hat einen Mann mit Waffe gemeldet – doch am Ende konnte Entwarnung gegeben werden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat der Sicherheitsdienst den Mann mit der vermeintlichen Waffe gesehen – die Person sei erst aus dem Gebäude und dann wieder reingegangen, sagte ein Polizeisprecher der MOPO.

Polizei nimmt Mann in Elphi vorläufig fest

Um 11.30 Uhr am Dienstagvormittag traf die Polizei den 38-Jährigen vor seiner Wohnung in der Elbphilharmonie an und nahm ihn vorläufig in Gewahrsam.

Die Beamten durchsuchten das Appartement des Mannes. Dort fanden sie jedoch keine Waffe, sondern ein großes Trinkgefäß, das einer Waffe sehr ähnlich sah – Entwarnung! Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor, der Mann wurde wieder freigelassen. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet. (elu)