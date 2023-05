Während der Fahrt: Auto geht in Hamburg in Flammen auf

Mitten während der Fahrt schlugen auf einmal Flammen aus dem schwarzen Auto, das am Montagnachmittag über den Friedrich-Ebert-Damm in Wandsbek fuhr. Der Fahrer hielt den Wagen daraufhin sofort auf der rechten Spur an.

Auf Höhe des Eulenkamp brannte der Pkw gegen 17 Uhr dann vollständig aus. Alle Insassen konnten sich laut dem Lagedienst der Polizei aus dem Wagen retten. Wie viele das genau waren, ist allerdings noch unbekannt. Sicher ist, dass keiner dabei verletzt wurde.

Wandsbek: Auto brennt während der Fahrt vollständig aus

Nach ersten Erkenntnissen vermutet die Polizei einen technischen Defekt des Autos als Ursache für den Brand.

Das könnte Sie auch interessieren: Großalarm im Norden: Flammen von brennendem Carport erfassen Haus

Der Friedrich-Ebert-Damm sowie der Eulenkamp mussten zunächst stadtauswärts, später dann beidseitig gesperrt werden. Um 17.43 Uhr konnten die Straßen wieder für den Verkehr freigegeben werden. (aba)