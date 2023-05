Gerüst droht einzustürzen: Großalarm in der HafenCity

Großalarm in der HafenCity: Die Feuerwehr ist am frühen Donnerstagabend zu einem Höhenrettungseinsatz ausgerückt.

Wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte, wies das Gerüst an einem im Bau befindlichen Haus in der Hübenerstraße einen Knick in etwa 15 Metern Höhe auf. Besonders gefährlich: Das Gerüst, das eine Gesamthöhe von 60 Metern hat und 12 Meter breit ist, drohte im schlimmsten Fall einzustürzen.

Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte das Gerüst sichern und überprüft nun die Ursache für den Knick. (prei)