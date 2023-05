Gefährliche Raupen? Feine Spinnfäden ziehen sich durch Bäume, Hecken und umspannen sogar Ampeln in Winterhude. Die Telefone des zuständigen Bezirks Hamburg Nord steht deswegen nicht still. Viele Anwohner sind in Sorge, es könnte sich um den giftigen Eichenprozessionsspinner handeln. Jetzt klärt das Bezirksamt darüber auf, welche Insekten hier ihre Fäden spinnen und was das für Anwohner bedeutet.