Fünfjährige ertrinkt bei Seepferdchen-Kurs: Ermittlungen gegen Schwimmlehrerin

Eine Woche, nachdem ein erst fünf Jahre altes Mädchen leblos aus dem Lehrbecken des Bondenwald-Bades geholt worden war und kurze Zeit später im UKE verstarb, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Leiterin des Schwimmkurses.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Schwimmlehrerin die Fünfjährige am Ende des Kurses im Wasser treibend vorgefunden, sie aus dem Becken geholt und mit der Reanimation begonnen.

Das Kind hatte in der weiterhin unbekannten Zeit, in der es sich unter Wasser befand, schwerste Hirnverletzungen erlitten, es wurde auf der Intensivstation des UKE maschinell am Leben erhalten. In Absprache mit den Eltern wurden die Geräte einen Tag später abgestellt.

Fünfjährige bei Schwimmkurs tödlich verunglückt: Ermittlungen laufen

Laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Liddy Oechtering, werde nun gegen die Schwimmlehrerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ über die Ermittlungen berichtet.

Darüber hinaus werde auch geprüft, ob weitere Personen für das Unglück verantwortlich gemacht werden können. „Außerdem warten wir noch das Ergebnis der Obduktion ab.“ Diese soll unter anderem Aufschluss zu den genauen Todesumständen bringen.

Betreiber Bäderland versucht nun, verlorgen gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen: Eltern können ab jetzt ihre Kinder zu Schwimmkursen begleiten, „um sich von der Qualität der Lehrerinnen und Lehrer und auch der Größe Becken zu überzeugen“, so Bäderland-Sprecher Michael Dietel. Eltern würden dann hoffentlich schnell bemerken, dass die Kurse sicher seien und dass die Situation an den Becken gut zu überblicken sei. Dazu habe man allgemeine Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. (dg)