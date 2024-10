Vorfahrt missachtet! Fiat kippt auf Seite

Am Samstagnachmittag krachte es an einer Kreuzung in Wilstorf: Nach einem Rechts–vor-links-Fehler hatte ein VW Golf einen Fiat 500 gerammt. Dieser kippte daraufhin auf die Seite.

Die junge Fiat-Fahrerin war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Wagen auf der Radickestraße unterwegs, als sie an der Kreuzung Jägerstraße die Vorfahrt der Golf-Fahrerin missachtete – es kam zum Zusammenstoß. Dabei rammte der Golf den Fiat in die Seite, woraufhin dieser kippte und schließlich auf der Fahrerseite liegen blieb.

Beide Fahrerinnen kamen mit einem Schrecken davon. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, wurde die Fiat-Fahrerin von Passanten über den Kofferraum ihres Autos befreit. Nur eine Stunde nach dem Zusammenstoß war die Unfallstelle schon wieder geräumt. (mwi)