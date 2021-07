Unfall im Hamburger Norden: Am Dienstagnachmittag stießen ein BMW und ein Transporter des Online-Händlers Amazon zusammen. Es gab einen Verletzten, dessen Blessuren sich aber glücklicherweise nicht so dramatisch darstellten, wie zunächst befürchtet.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash gegen 15.25 auf dem Hummelsbütteler Kirchenweg in Höhe der Straße Kurzer Kamp stark beschädigt. Die Polizei Hamburg bestätigte der MOPO auf Nachfrage den Unfall. An dem Transporter entstand ein Totalschaden.

Fuhlsbüttel: Amazon-Transporter kracht mit BMW zusammen

Einer der Männer verletzte sich an den Händen und wurde vor Ort von den Rettungskräften versorgt. Aufgrund der Lagemeldung, dass der Unfallfahrer seinen Finger verloren hat, wurden laut Angaben eines Reporters vor Ort ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen an die Einsatzstelle versandt. Glücklicherweise stelle sich die Verletzung der Ort als doch nicht so dramatisch dar.

Der Fahrer des BMW erlitt demnach mehrere Schnittverletzungen an den Händen und wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch unklar. (mp)