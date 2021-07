Ein Verkehrsunfall in Lohbrügge hatte am Montagabend neben einem Verletzten auch jede Menge Sachschaden zur Folge. Der betrunkene Fahrer eines Gebäudeservice-Wagen hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und zunächst gegen zwei Verkehrsmasten- und danach in vier geparkte Autos gekracht. Über 50 Schaulustige versammelten sich am Unfallort und störten die Arbeit des Verkehrsunfalldiensts.

Der Unfall geschah gegen 20.12 Uhr auf dem Ladenbeker Furtweg. Hier war der Fahrer mit einem Kastenwagen eines Gebäude-Services unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte zunächst nacheinander gegen zwei Laternenmasten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen dann gegen vier geparkte Autos geschleudert. Der Fahrer wurde bei dem Crash verletzt und kam in eine Klinik. Ein Alkoholtest ergab über 1 Promille.

Nach Unfall in Hamburg: Schaulustige behindern Unfallaufnahme

Doch damit nicht genug. Durch den Crash wurden in dem dicht besiedelten Gebiet über 50 Schaulustige angezogen. Sie versammelten am rund 20 Meter langen Trümmerfeld, fotografierten mit ihren Handys und störten dabei die Arbeit des Verkehrsunfalldienstes. Um für Ordnung zu sorgen, mussten mehrere Streifenwagen anrücken. Der Ladenbeker Furtweg war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt.