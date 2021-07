Schlimmer Unfall in Wandsbek am Sonntagnachmittag: Eine Frau (31) war auf einem E-Scooter unterwegs, viel zu schnell und auf der falschen Fahrbahnseite. Ein Autofahrer, der in den fließenden Verkehr einfädeln wollte, erfasste den Roller und verletzte die Fahrerin schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr auf der Wandsbeker Zollstraße, als ein 41-Jähriger mit seinem Opel aus einer Grundstücksausfahrt kam und in den fließenden Verkehr einfädeln wollte. Als er eine Lücke entdeckte, gab er Gas, ohne die E-Scooter-Fahrerin zu bemerken, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war.

Das könnte Sie auch interessieren: Betrunkener Roller-Fahrer rast gegen PKW

Roller-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Die Frau sei mit hoher Geschwindigkeit auf der falschen Straßenseite gefahren, teilte die Polizei mit. Die 31-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall schwere Rücken- und Hüftverletzungen und kam in eine Klinik. Weil der Verdacht bestand, dass die Roller-Fahrerin unter Drogen stand, wurde eine Blutprobe angeordnet.