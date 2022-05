Vor Polizisten am Hauptbahnhof: Mann schlägt Kontrahent Flasche auf den Kopf

Da brauchte die Bundespolizei keine lange Anfahrt. Direkt vor dem Revier am Hauptbahnhof (St. Georg) sind am Montagabend zwei Männer in Streit geraten. Vor den Augen der Beamten schlug einer der Streithähne seinem Kontrahenten eine Flasche über den Kopf.

Der Vorfall ereignete laut eines Sprechers gegen 18.20 Uhr. Zwei Beamte wurden auf einen Streit zwischen zwei Männern (50 und 47 Jahre) vor der Tür aufmerksam. Noch bevor die Polizisten einschreiten konnten, sei die Situation eskaliert.

Hamburger Hauptbahnhof: Mann mit Flasche niedergeschlagen

Laut des Sprechers soll der 47-Jährige seinem Kontrahenten eine Flasche über den Kopf gezogen haben. Eine Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagen lehnte das Opfer aber ab.

Bei der Überprüfung des Täters kam heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Er war mehrfach ohne Fahrkarte in Bahnen erwischt worden und hatte die Strafe nie gezahlt. Er kam in U-Haft.