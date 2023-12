Vor Diskothek in Hamburg: Mann durch Schüsse ins Gesicht verletzt

Vor einer Diskothek an der Conventstraße in Eilbek sind in der Nacht zu Sonntag Schüsse gefallen. Ein Mann ist dabei verletzt worden – und hatte offensichtlich großes Glück. Die Kripo ermittelt.

Um kurz vor 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte gerufen. Vor der Disco in dem kleinen Gewerbegebiet, in dem sich unter anderem ein „Edeka“-Supermarkt und ein Kampfsport-Studio befindet, fanden Beamte den Verletzten vor; er wurde von Sanitätern versorgt und in Begleitung eines Notarztes ins Uni-Klinikum nach Eppendorf (UKE) gebracht.

Diskothek in Eilbek: Erst Schläge, dann Schüsse

Der Mann wies Schussverletzungen im Gesicht auf, offenbar zugefügt durch die Munition einer Gaspistole. Er war in Streit mit einem anderen Mann geraten. Sie prügelten sich auf offener Straße. Dann soll sein Gegenüber die Pistole gezückt und geschossen haben.

Einzelheiten zu den Beteiligten und Hintergründen konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Die Kripo ermittle. Ob jemand festgenommen wurde, war ebenfalls unklar.

Klar war dagegen allerdings, dass das Opfer wohl großes Glück hatte. Eine Polizeisprecherin: „Er wurde durch die Schüsse nur leicht verletzt.“ (dg)