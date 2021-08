Vor der Roten Flora: Angriff auf Hamburger Polizei: Streifenwagen demoliert

Sternschanze –

Bei zwei Streifenwagen der Hamburger Polizei ist in der Nacht zu Freitag vor der Roten Flora am Schulterblatt jeweils ein Hinterrad zerstochen worden. Die Beamten waren wegen einer Schlägerei in der bekannten Schanzen-Bar „Katze“ gerufen worden.

Als die Polizisten gegen 3 Uhr eintrafen, saß einer der beteiligten Männer auf der Bank, der andere – laut Polizei der Geschädigte (26), der im Zuge eines zunächst verbalen Streits angegriffen wurde – mit einer blutenden Kopfplatzwunde ihm gegenüber. Gegen den mutmaßlichen Schläger, einen 33-Jährigen, wurde Anzeige erstattet.

Hamburg: Streifenwagen-Reifen der Polizei vor Roter Flora zerstochen

Bei der Rückkehr zu den Streifenwagen 2/12 und 16/1 entdeckten die Beamten dann die zerstochenen Hinterreifen. Außerdem war bei einem der Streifenwagen, die später abgeschleppt werden mussten, das Gehäuse der Blaulichtanlage eingeschlagen worden. Wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, ist unbekannt. Die Polizei: „Ermittlungen laufen.“

Einige Stunden zuvor hatte es in der Nähe bereits eine Schlägerei gegeben: An der Marktstraße sollen sich bis zu 20 Personen geprügelt haben. Hintergrund war offenbar ein Beziehungsstreit. (dg)