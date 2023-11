Vor den Augen von Schülern: Polizist angegriffen und verletzt

Unfassbarer Vorfall in St. Georg am Montagmittag: Ein Polizist, der an einer Ampel einer Gruppe von Schülern Verkehrsunterricht erteilte, stellte einen Mann zur Rede, der bei roter Ampel über die Straße gegangen war. Dann eskalierte die Situation.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr in der Langen Reihe, wo der Verkehrslehrer den Kindern das sicherere Überqueren einer Straße an einer Ampel erklärte. In diesem Moment ging ein 20-jähriger Mann bei Rot über die Straße und wurde vom Beamten auf sein Fehlverhalten hingewiesen.

Mann schlägt auf Polizisten ein

Daraufhin schlug der 20-Jährige dem Polizisten unvermittelt mit einer Getränkedose und mit Fäusten ins Gesicht. Der Verkehrslehrer setzte sich laut Polizei mit Pfefferspray zur Wehr und überwältigte den 20-Jährigen. Die Besatzung eines zu Hilfe gekommenen Streifenwagens nahm ihn fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.