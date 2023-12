Vor den Augen von Kindern: Wohnmobil erfasst 12-Jährigen

Schwerer Unfall in Rahlstedt: Ein 12-jähriger Junge ist dort am Donnerstag von einem Wohnmobil erfasst worden. Er wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Schock in der Bargteheider Straße: Gegen 15.10 Uhr kam es dort zu dem Unfall, so die Polizei zur MOPO. Einem MOPO-Reporter vor Ort zufolge musste eine Gruppe anderer Kinder den Unfall mitansehen. Die Mutter des Jungen kam wenige Minuten später sichtlich geschockt und aufgelöst zum Unfallort.

Unfall mit Kind: Ursache noch unklar

Ersten Erkenntnissen nach wurde der Junge jedoch nicht überrollt, sondern von der Seite des Wagens – eventuell auch mit dem Außenspiegel – getroffen. Er kam verletzt und mit notärztlicher Betreuung in eine Klinik.

Wie es zu dem Unfall nahe einer Ampel kam, ist noch unklar. Ersten Zeugenaussagen nach könnte der Junge geschubst worden sein oder die Kinder im Rahmen einer Schneeballschlacht getobt haben. Die Polizei ermittelt. (ncd)