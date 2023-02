An Hamburger Einkaufszentrum: Mann zückt erst Messer, dann Handgranate

Großeinsatz in Ottensen: Die Hamburger Polizei hat am Mittwochabend vor dem „Mercado“-Einkaufszentrum an der Großen Rainstraße einen Mann festgenommen, der erst ein Messer gezückt und danach eine Handgranate aus seiner Tasche geholt haben soll. Entschärfer des Landeskriminalamtes (LKA) rückten an.

Ein Anrufer hatte um kurz vor 18 Uhr gemeldet, dass ein Mann auf der Rückseite des Einkaufszentrums mit Drogen handelt. Streifenpolizisten parkten vor dem Mann, sprachen ihn an. Dieser soll daraufhin verbal ausfallend geworden sein.

Hamburg: Mann zückt Messer, dann Handgranate

„Im weiteren Verlauf zückte er ein Messer“, bestätigt ein Sprecher des Lagedienstes der MOPO. Danach eine Handgranate. „Die Polizisten konnten den Mann überwältigen und das Messer sicherstellen.“ Die Handgranate aber fiel auf den Gehweg. Der Mann, der zur Wache 16 an der Lerchenstraße gebracht wurde, soll sie vor der Festnahme fallengelassen haben.

Der Bereich wurde weitgehend abgesperrt und die Spezialisten aus dem LKA gerufen. Es ließ sich zunächst nicht abschätzen, ob es sich bei der Granate um eine Attrappe handelte oder ob sie echt war.

Dann das Ergebnis der Beamten: Es war eine Übungsgranate. Gegen 20 Uhr wurde der Bereich wieder freigegeben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (dg)