Vor dem Hauptbahnhof: 60-Jährige wird von Auto erfasst – schwer verletzt

Schwerer Unfall in der Hamburger Innenstadt: Am Samstag ist eine 60-jährige Frau in St. Georg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich auf der Kirchenallee/Ecke Ellmenreichstraße, direkt vor dem Deutschen Schauspielhaus: Dort wollte die 60-Jährige gegen 12.30 Uhr die Straße überqueren, als ein heranfahrender Opel Corsa sie erfasste, wie es von der Polizei hieß.

Autofahrer (30) blieb unverletzt

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Auch das Kriseninterventionsteam war vor Ort. Laut Berichten vor Ort betreuten die Helfer die Beifahrerin des 30-Jährigen, die nach dem Unfall unter Schock stand.

Die Kirchenallee blieb in Richtung Steintorplatz während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (mwi)