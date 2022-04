Riesiges Glück: Mann wird von Hamburger S-Bahn erfasst – und bleibt unverletzt

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Freitagmorgen nach Wilhelmsburg ausgerückt. Dort war ein Gleisarbeiter von einer S-Bahn erfasst worden. Die Strecke wurde sofort für alle Zugverbindungen voll gesperrt. Doch das Opfer hatte einen Schutzengel.

Das Unglück ereignete sich laut einem Sprecher der Bundespolizei um 9.30 Uhr zwischen den Haltestellen Veddel und Wilhelmsburg. Dort sei ein Bauarbeiter der Bahn auf offener Strecke von einer S-Bahn erfasst worden. Die angerückten Retter rechneten mit dem Schlimmsten. Als sie am Einsatzort eintrafen, machte sich dann Erleichterung breit.

Wilhelmsburg: Mann von Bahn touchiert – er blieb unverletzt

Der Bauarbeiter hat einen Schutzengel gehabt: Er wurde von der herannahenden S-Bahn nur touchiert und blieb unverletzt. Nachdem er vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht worden war, stand fest, dass er nicht mal in eine Klinik gebracht werden musste.

Der Lokführer des mit 85 Fahrgästen besetzten Zuges erlitt einen Schock. Durch den Feuerwehreinsatz war die Strecke rund eine Stunde voll gesperrt, S-Bahnen und Fernverkehrszüge verspäteten sich.