Von Fahndern beobachtet: Hamburg: Einbrecher-Trio klaut halbe Tonne Kabel

Marienthal –

Die Hamburger Polizei hat drei Männer festgenommen, denen vorgeworfen wird, in der Nacht zu Donnerstag in ein Lager an der Gustav-Adolf-Straße eingebrochen zu sein und eine halbe Tonne Kabel gestohlen zu haben.

Fahnder der Wache 38 waren auf das Trio aufmerksam geworden: Sie sahen zunächst zwei Männer, die sich auf dem Betriebsgelände bewegten und immer wieder Kabelbäume in einen in der Nähe geparkten Citroen verluden.

Hamburg: Einbrecher-Trio klaut halbe Tonne Kabel – Festnahme

„Anschließend verließen sie das Gelände durch ein offensichtlich gewaltsam durchtrenntes Zaunstück und begaben sich zu einem anscheinend wartenden und mit einem weiteren Mann besetzten Peugeot“, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Peugeot wurde angehalten und kontrolliert, die Männer festgenommen.

Zwei der drei Beschuldigten (beide 22) sollen laut Polizei Einbruchswerkezeug dabei gehabt haben – sie kamen in U-Haft. „Die Durchsuchung des Citroen ergab, dass er mit fast einer halben Tonne Kabelbäumen beladen war. Beide Autos wurden sichergestellt und zum Verwahrplatz der Polizei verbracht“, so der Sprecher.

Die weiteren Ermittlungen führt das Einbruchsdezernat der Region Wandsbek (LKA 152). Der 48 Jahre alte Peugeot-Fahrer wurde entlassen – keine Haftgründe. (dg)