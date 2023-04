Von Bus erfasst: Kind stirbt bei Unfall in Hamburg

Schrecklicher Verkehrsunfall in der HafenCity: Ein Kind (7) ist am Samstagnachmittag am Brooktorkai von einem Bus angefahren und tödlich verletzt worden. Mehrere Augenzeugen mussten von Seelsorgern betreut werden.

Der Bus der Linie 2 war in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als es in Höhe der Kreuzung Osakaallee zu dem Zusammenstoß mit dem sieben Jahre alten Jungen kam – der genaue Ablauf sei laut Polizei noch unklar.

Kind verstarb trotz Reanimationsversuch

Nach MOPO-Informationen war die Mutter des Kindes in unmittelbarer Nähe, sie musste wohl alles mitansehen. Mutter und Kind sollen nicht aus Hamburg stammen, waren offenbar nur zu Besuch in der Stadt.

Der HVV-Bus der Linie 2.

Mehrere Zeugen wurden von Seelsorgern und Kräften des Rettungsdienstes versorgt. Letztere hatten auch noch versucht, das schwer verletzte Kind zu reanimieren. Letztlich ohne Erfolg – der Siebenjährige verlor vor Ort sein Leben.

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig, befragte Zeugen, für die ein Großraumrettungswagen bereitgestellt wurde. Ob der Bus gerade angefahren oder in voller Fahrt war, als es zur Kollision kam, ist bisher unbekannt. Ein Polizeisprecher: „Die Ermittlungen laufen und dauern an.“ (dg/röer)