Von Bus erfasst: Kind stirbt bei Unfall in Hamburg

Tödlicher Verkehrsunfall in Neuallermöhe: Am Freitagnachmittag ist am Marie-Henning-Weg ein Kind von einem Bus erfasst worden – der Junge kam dabei ums Leben.

Die Polizei sperrte die Straße, auch ein Helikopter landete neben der Unfallstelle. Der erste Notruf war gegen 15.30 Uhr in der Leitzentrale eingegangen.

Rettungskräfte kämpften noch um das Leben des Kindes, am Ende aber vergebens. Der Junge starb an der Unfallstelle. Augenzeugen der Tragödie standen deutlich unter Schock und wurden ärztlich behandelt.

Wieso es zu dem tödlichen Unfall mit dem Bus der Linie 12 (Billstedt) kam, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.