Mann von BMW überfahren? Streit vor Hamburger In-Club eskaliert

Ein Streit zwischen mehreren Personen vor einem In-Club in St. Georg ist am Sonntagfrüh eskaliert. Ein Instagram-Video zeigt, wie ein Mann von einem BMW überfahren wird. Die Ermittlungen der Polizei bestätigten dies bisher jedoch nicht.

Gegen 5.30 Uhr habe es vor der Disko „Golden Cut“ an der Ecke Holzdamm/Ernst-Merck-Straße laut Polizei einen Streit zwischen zwei Gruppen gegeben, es soll zu einer Schlägerei gekommen sein. Anschließend sei der BMW losgefahren.

Hamburg: Streit in St. Georg eskaliert

Das Instagram-Video mit dem entsprechenden Hinweis sei der Polizei zugespielt worden. Für uns als Polizei sieht es auf dem Video so aus, als wollte sich das Auto entfernen, sagte ein Sprecher gegenüber der MOPO.

Ein Mann sei dann auf die Motorhaube gesprungen oder über die Straße gelaufen und von dem Auto erfasst worden. Dass der BMW absichtlich in eine Menschenmenge gefahren sei, wie zunächst „Bild“ berichtete, dementierte die Polizei. Fest steht: Am Ende erlitt ein 24-Jähriger eine Platzwunde am Kopf, die vor Ort versorgt werden konnte.

Polizei: BMW wollte sich entfernen

Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Die Polizei werte das inzwischen bei Instagram gelöschte Video derzeit weiter aus.

Zu den Hintergründen des Streits hätten die Betroffenen vor Ort laut Polizei keine Angaben machen wollen. (abu)