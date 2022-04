Nach Streit im Auto: Mann steuert mit BMW durch Hecke in Wassergraben

Nach einem Streit soll ein 27 Jahre alter Mann an der Straße Ploot in Finkenwerder in ein Fleet gefahren sein. Offenbar war eine Erkrankung ursächlich für den Unfall.

Zuvor soll sich der Mann am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr mit einem 26-Jährigen im stehenden Auto gestritten haben. Dabei soll der Jüngere dem Älteren auch ins Gesicht geschlagen haben.

„Der 27-Jährige fuhr daraufhin das Auto rückwärts und rammte dabei ein parkendes Fahrzeug“, sagte ein Polizeisprecher zur MOPO. Danach habe er Gas gegeben und sei über ein Grundstück und durch eine Hecke in einen Wassergraben gefahren. Dort blieb der BMW stecken.

Streit in Hamburg: Mann steuert mit BMW in Wassergraben

„Die insgesamt vier Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien“, so der Sprecher weiter. Es wurde dabei niemand verletzt. Der 27-Jährige sei aufgrund seiner Erkrankung von Sanitätern behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden, „nicht wegen des Schlages ins Gesicht“. Drogenkonsum als Ursache für den Vorfall hätte ebenfalls frühzeitig ausgeschlossen werden können.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Während die Beamten der Polizei die Ermittlungen aufnahmen, kümmerten sich Kräfte der Hamburger Feuerwehr um den BMW-Kombi, der mit der Schnauze im Wasser lag. Mit einer Winde wurde das Auto herausgezogen und auf die Strafe gehievt.

Betriebsstoffe seien den weiteren Angaben der Polizei nach nicht ausgelaufen. Die Summe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht beziffert worden. Auch die Ursache des Streits sei noch unklar. (dg)