Von Autos angefahren: Junge (17) und Mädchen (10) in Hamburg schwer verletzt

In Hamburg gab es am langen Wochenende zwei schwere Unfälle mit Beteiligung von Autofahrer:innen. Ein zehn Jahre altes Mädchen dabei ist schwer verletzt worden – ein 17-Jähriger schwebte sogar in Lebensgefahr.

Der jugendliche Rollerfahrer war am Freitagabend in Hamburg-Nienstedten unterwegs. Er stieß aus noch ungeklärter Ursache gegen 19.45 Uhr im Kreuzungsbereich Winckelmannstraße/Rupertistraße mit einem Porsche zusammen und stürzte, hieß es am Montag. Das Auto habe nach Angaben der Polizei die Vorfahrt gehabt.

Hamburg: Rollerfahrer (17) nach Unfall in Lebensgefahr

Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort konnte sein Zustand stabilisiert werden, Lebensgefahr bestand am Montag nicht mehr. Der 59-jährige Porsche-Fahrer blieb unverletzt.

In Rahlstedt hat ein:e unbekannte:r Autofahrer:in am Samstagabend gegen 22 Uhr auf der Kielkoppelstraße ein zehnjähriges Mädchen angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall eine Kopfverletzung und Prellungen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Zehnjährige wollte zu Fuß eine Straße überqueren, als sie von dem Auto erfasst wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin habe nicht angehalten und sei vom Unfallort geflüchtet, hieß es. Das Kind kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei bittet Zeug:innen, sich unter Tel. (040) 4286 56789 zu melden. (dpa/fbo)