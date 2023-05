Hamburg: Roller von Taxi erfasst – 18-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall in Bergstedt: Auf dem Wohldorfer Damm ist es zu einer Kollision zwischen einem Taxi und einem Motorroller gekommen. Laut Polizei war der Taxifahrer am Sonntag in südlicher Richtung unterwegs und wollte links in den Bergstedter Markt fahren, als es zum Crash mit dem entgegenkommenden Roller kam.

Der Fahrer des Rollers, ein 17-Jähriger, hatte Glück, er verletzte sich nur leicht. Seine Sozia (18) wurde den Angaben nach dagegen lebensgefährlich verletzt; in Begleitung eines Notarztes kam sie in eine örtliche Klinik. „Ihr Zustand ist trotz einer eingeleiteten Not-OP weiterhin lebensbedrohlich“, sagte ein Polizeisprecher am Montagmittag. Auch der 17-Jährige sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Taxifahrer habe einen Schock erlitten.

Taxi und Motorroller von Polizei sichergestellt

Beamte der Wachen 35 und 34 nahmen den Unfall auf, sprachen mit Zeugen und ließen einen Sachverständigen zur Unfallstelle kommen. Sie stellen zudem das Taxi und den Motorroller sicher.

„Die Ermittlungen werden nun von den Spezialisten der Verkehrsdirektion Ost fortgesetzt“, so der Sprecher weiter. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 428 65 6789. (dg)