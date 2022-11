Vom Sohn als vermisst gemeldet: Polizei sucht nach verschwundener Seniorin (95)

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei zusammen mit der Feuerwehr und der DLRG nach Leokardia Maria Jaeschke. Ihr Sohn hat sie am Samstag als vermisst gemeldet. Er hatte zuletzt mit ihr am Freitag geredet – seitdem ist die 95-Jährige nicht mehr gesehen worden. Doch es gibt eine Spur.

Jaeschke wohnt in Bergedorf und dort wurde auch eine Spur gefunden. Sie führt zur Uferböschung der Bille im Bereich des Gewerkschaftsweges. Dort hatten im Rahmen der Suche Hunde angeschlagen.

Hamburg: Polizei sucht nach Leokardia Maria Jaeschke

Die Einsatzkräfte durchkämmten daraufhin die Bille mit Booten, auch die Ufer wurden am Samstag und Sonntag abgesucht – „bisher ohne Erfolg“, so ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag. Bei den Maßnahmen kämen auch diverse technische Hilfsmittel zum Einsatz.

Die 95-Jährige ist etwa 1,45 Meter groß, schlank und hat schulterlanges graues Haar. Sie leidet an Demenz und verfügt nur noch über fünf Prozent ihrer Sehkraft. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)