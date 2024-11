Vom Balkon geschossen: Polizei stellt Gewehr sicher

An der Bundesstraße/Ecke Kippingstraße in Eimsbüttel hat es am Freitagmorgen einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Der Grund: Ein Mann stand auf seinem Balkon mit einem Gewehr in der Hand und gab Schüsse ab.

Gegen 8 Uhr hatte ein Passant diese Beobachtung gemacht und die Polizei alarmiert. Mehrere Streifenwagen wurden zum Einsatzort geschickt.

Eimsbüttel: Jagdgewehr sichergestellt

„Die Wohnung wurde ausfindig gemacht und aufgesucht“, so ein Polizeisprecher. Die Beamten waren teils mit Schutzschilden ausgestattet. Der Mann, ein 24-Jähriger, soll die Waffe dann ohne Zögern ausgehändigt haben, das Luftgewehr wurde von den Polizisten sichergestellt.

Der 24-Jährige soll vom Balkon aus auf eine Flasche, die auf einem anderen Hausdach stand, geschossen haben. Ob die Aktion geplant war oder eher spontan entstand, ist unbekannt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet. Die Polizei ermittelt. (dg)