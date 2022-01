Vier Überfälle auf Geschäfte im Hamburger Stadtgebiet beschäftigten seit Freitag die Kripo. Zwischen dem Freitagvormittag und -abend wurden eine Spielhalle, ein Kurzwarengeschäft, ein Kiosk und eine Tankstelle überfallen. In drei Fällen machten die Täter Beute. Alle konnten aber unerkannt entkommen.

Tatort Harburg: Als der Betreiber (67) einer Spielhalle in der Straße Am Soldatenfriedhof um 10.50 Uhr das Gebäude verließ und mit den Tageseinnahmen vom Vortag in sein Auto stieg, stürmten zwei Männer heran und entrissen ihm die Tasche mit dem Geld. Beim Versuch, die Täter zu verfolgen, stürzte der Mann und verletzte sich. Einer der Tatverdächtigen war laut Polizei ca. 18 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und trug dunkle Oberbekleidung.

Spielhalle: Täter entkamen mit den Tageseinnahmen

Tatort Altona-Nord: Hier war die Betreiberin eines Kurzwarengeschäfts in der Alsenstraße im hinteren Bereich des Laden dabei, den Feierabend vorzubereiten, als gegen 18.30 Uhr zwei Männer den Laden betraten. Als die Frau nach vorne ging, entdeckte sie einen der Männer an der geöffneten Kasse. Sein Komplize hielt die Frau fest. Beide Täter ergriffen mit der Beute die Flucht. Sie werden als etwa 25 Jahre alt, schlank und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Sie sprachen serbisch und trugen schwarze Oberbekleidung, dunkle Mützen und Handschuhe sowie schwarze OP-Masken.

Tatort Langenhorn: Gegen 19.17 Uhr überfielen Räuber einen Kiosk im Foorthkamp. Sie gaben zunächst vor, Getränke kaufen zu wollen. Einer der Täter kam aber zu dem 37-jährigen Verkäufer hinter den Tresen und bedrohte diesen mit einem Messer. Sein Komplize entnahm in diesem Moment die Tageseinnahmen aus der Kasse. Danach flüchtete das Räuber-Duo in unbekannte Richtung. Einer der Räuber soll etwa 1,70 Meter groß und schlank, der andere ca. 1,80 Meter groß und kräftig. Beide trugen schwarze Jacken.

Angestellter schlägt Räuber mit Brotmesser in die Flucht

Tatort Wilhelmsburg: Gegen 23.05 Uhr betraten zwei Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Raststätte Stillhorn-West und riefen „Überfall“. Der 57-jährige Mitarbeiter schlug die Täter aber mit einem Brotmesser bewaffnet in die Flucht. Die Täter sollen zwischen 15 und 20 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur sein. Sie trugen dunkle Bekleidung mit Kapuzen und schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die die Taten beobachtet haben und nähere Angaben zu den Tätern und deren Fluchtrichtungen geben können. Hinweise an Tel. 4286 56789.