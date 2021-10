Nachdem in der vergangenen Woche eine Tankstelle an der Hummelsbütteler Hauptstraße ausgeraubt wurde, hat die Hamburger Polizei nun den mutmaßlichen Täter ausfindig gemacht und festgenommen: Er ist erst 19.

Mit einem Kurzschwert war der Täter in die Tankstelle gestürmt und hatte den Angestellten mit der Waffe bedroht. Laut Polizei entkam er mit 100 Euro, zehn Streifenwagen waren hinter ihm her. Verletzt wurde niemand.

Raub mit Schwert: Hamburger Polizei nimmt Teenie fest

Nun gab Polizeisprecherin Evi Theodoridou am Montag bekannt: „Umfangreiche Ermittlungen des LKA 184 führten zur Identifizierung eines 19-jährigen Tatverdächtigen.“ Über die Staatsanwaltschaft sei ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Wilhelmsburg erwirkt worden. Der wurde am Freitag vollstreckt. Dabei seien Beweismittel sichergestellt und der Teenager vorläufig festgenommen worden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der 19-Jährige sei bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten und „polizeibekannt“, so Theodoridou. „Ein Richter erließ Haftbefehl.“ Nun sitzt der junge Mann in U-Haft. (dg)