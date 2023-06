Vespa kollidiert mit Pkw in Bramfeld – Fahrer verletzt

Unfall in Bramfeld: Am Dienstag kam es an der Kreuzung Trittauer Amtsweg und Bramfelder Chaussee zu einem folgenschweren Crash. Ein Motorroller-Fahrer kollidierte mit einem Pkw.

Auf Höhe der Ampel bog die Vespa aus dem Trittauer Amtsweg in die Bramfelder Chausee ein. Dort steiß der Motorroller mit dem Auto zusammen. Nach MOPO-Informationen hatte der Fahrer des Rollers die Vorfahrt des Pkw-Fahrers missachtet.

Der Vespa-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ob die Person im Pkw auch verletzt wurde, ist laut Polizei nicht bekannt. (alp)