Schwerer Unfall in Poppenbüttel – Fahrer (81) wird übers Dach gerettet

Schwerer Verkehrsunfall: In Poppenbüttel hat ein 81-Jähriger am Dienstagnachmittag die Kontrolle über sein Auto verloren und musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden.

Der Mann befuhr die Alte Landstraße stadtauswärts, als sein Skoda von der Straße abkam, sich überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Der Rentner wurde dabei im Inneren eingeschlossen und musste über das Panoramadach von der Feuerwehr befreit werden.

Poppenbüttel: 81-Jähriger baut Unfall auf Alter Landstraße

Laut Polizei erlitt er dabei Verletzungen am Brustkorb und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden, aber eine Vorerkranung des Mannes könnte in Frage kommen. Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in dem Bereich, die Alte Landstraße wurde aber gegen 15.30 Uhr wieder komplett freigegeben. (alp)