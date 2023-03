Brutaler Angriff: Hamburger Obdachlose gegen Kopf getreten – junger Mann gefasst

Mehrfach soll ein 23-Jähriger gegen die Köpfe zweier völlig wehrloser Obdachloser getreten und geschlagen haben, ehe er von Passanten gestoppt wurde. Die Mordkommission hat die Ermittlungen im Fall übernommen. Die Beamten gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Kurz nach 3 Uhr in der Nacht zum 28. Februar. Ein Dienstag. Die zwei Obdachlosen, 30 und 31 Jahre, schlafen im Eingang eines Hotels an der Reeperbahn (St. Pauli). Der 23-Jährige greift die beiden Männer an, tritt und schlägt auf sie ein – der Grund dafür sei laut Polizei noch unklar.

Passanten gehen dazwischen, ziehen den Angreifer weg und halten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dadurch halten sie ihn laut Polizei davon ab, „weiter Gewalt gegen die Männer auszuüben“. Der 23-Jährige wird festgenommen, später darf er die Wache mangels Haftgründen wieder verlassen.

Angriff auf Obdachlose: 23-Jähriger kommt mangels Haftgründen frei

Zunächst führt die örtlich zuständige Kripo das Verfahren, gibt dieses aber nach Sichtung aller vorliegenden Beweise an die Mordkommission ab. Es habe sich im Zuge der Ermittlungen ein dringender Tatverdacht gegen den Mann erhärtet, dass dieser die Obdachlosen vermutlich töten wollte.

Das könnte Sie auch interessieren: Amazon-Erfolgsserie „Luden”: Die wahre Geschichte des „schönen Klaus”

Der in Sachsen lebende Mann wird am Dienstagmorgen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verhaftet. Leipziger Polizeikräfte vollstrecken den Haftbefehl, der Beschuldigte soll zeitnah nach Hamburg gebracht werden. „Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an“, so ein Polizeisprecher. (dg)