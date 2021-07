Blutiger Streit in St. Pauli: Am späten Montagabend ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Zeugen hatten den Notruf gewählt, weil einer der beiden Männer mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen hat. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Der Zeuge meldete gegen 22.50 Uhr eine brutale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an der Straße Bei der Schilleroper. Weitere Zeugen berichteten später, dass einer der Männer am Boden lag und mehrfach auf ihn eingeschlagen und eingetreten worden sein soll. Weil auch ein Messer im Spiel war, rückten gleich mehrere Streifenwagen und der Notarzt an.

Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Am Einsatzort fanden die Beamten einen stark blutenden Mann (45) mit mehreren lebensgefährlichen Messerstichen im Oberkörper. Nachdem er vom Notarzt versorgt wurde, kam er in eine Klinik und wurde operiert. Er ist außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter (57) konnte an der Lerchenstraße festgenommen werden. Bei ihm fanden die Polizisten ein blutverschmiertes Messer, er wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Das könnte Sie auch interessieren: Drei Verletzte nach Messerstecherei an den Landungsbrücken

Ersten Angaben zufolge sollen sich die Männer gekannt haben. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist allerdings noch unklar. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ruega)