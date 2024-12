Bewaffneter Überfall auf Kiosk: Angestellter schlägt die Täter in die Flucht

Am späten Sonntagabend versuchten zwei maskierte Täter, einen Kiosk in der Walter-Jungleib-Straße in Schnelsen zu überfallen. Der 19-jährige Kioskangestellte, der gerade den Laden abschließen wollte, wurde dabei von einem der Täter mit einer Schusswaffe bedroht.

Wie die Polizei mitteilte, setzte sich der Angestellte zur Wehr und schlug dem Angreifer die Waffe aus der Hand. Nach einer kurzen Rangelei flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Schleswiger Damm.

Versuchter Raubüberfall mit Spielzeugwaffe – Zeugen gesucht

Die beiden Tatverdächtigen werden als männlich, etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Sie waren vermutlich Jugendliche und trugen dunkle Kleidung.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder eskaliert Streit in Hamburg: 27-Jähriger greift Jugendlichen mit Messer an

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen, einem Hundeführer und Unterstützung aus Schleswig-Holstein blieb erfolglos. Am Tatort stellte die Polizei mehrere Beweismittel sicher, darunter auch die Schusswaffe, bei der es sich um eine Spielzeugpistole handelt.

Das Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.