Überfall auf Taxifahrer: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Gelockte, kurze dunkle Haare, Vollbart, etwa 1,70 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt, Jeans, dunkle Regenjacke und ein blaues Basecap, dessen Schirm nach hinten gedreht war – so wird der Mann beschrieben, der am Samstagabend an der Sengelmannstraße (Alsterdorf) versucht haben soll, einen Taxifahrer auszurauben.

Als der Mann ins Taxi des 32-Jährigen stieg, soll er gleich einen Streit provoziert haben, wie die Polizei mitteilt: „In dessen Verlauf attackierte er den Taxifahrer auch körperlich und versuchte, dessen Geldbörse zu ergreifen“, so ein Sprecher.

Überfall auf Taxifahrer: Hamburger Polizei bittet um Mithilfe

Der Taxifahrer wehrte sich, blockte die Schläge ab. Der Angreifer flüchtete. Eine Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen blieb erfolglos.

Das Raubdezernat sucht nun Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)