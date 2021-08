Völlig zufällig sind Zeugen an der Adenauerallee in der Nacht zu Sonntag auf einen lebensgefährlich verletzten Mann gestoßen: Dieser lag kraftlos und stark blutend vor dem Eingang eines dortigen Cafés am ZOB.

Die Zeugen riefen daraufhin gegen 2.30 Uhr die Hamburger Polizei, die umgehend einen Rettungswagen schickte. „Der Geschädigte, dem offenbar eine Stichverletzung im Unterbauch zugefügt worden war, wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert“, so eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Es bestehe Lebensgefahr.

Hamburg: Mann mit blutender Stichwunde vor Café am ZOB

Die Mordkommission (LKA 41) hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Noch tappen die Beamten allerdings im Dunkeln: Weder der Ablauf noch die Hintergründe der Tat sind bisher ersichtlich.

Daher werden Zeugen, die die Tat beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)